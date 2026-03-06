Ударило током: в США металлодетектор разрушил спинномозговой имплант женщины

PYOK: металлодетектор разрушил спинномозговой имплант женщины

В США пассажирка подала иск против Управления транспортной безопасности (TSA) после того, как металлодетектор в аэропорту Атланты вывел из строя ее спинномозговой стимулятор. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Предупреждения проигнорировали

Женщина прибыла на северный пункт досмотра международного аэропорта Хартсфилд-Джексон.

Она сразу предъявила сотруднику медицинскую карту, подтверждающую наличие у нее спинномозгового стимулятора. Пассажирка попросила провести личный досмотр вместо прохождения через металл детектор.

Согласно иску, поданному в окружной суд, женщина неоднократно просила сотрудников TSA провести ее в отдельное помещение для досмотра в обход рамки.

Однако, как утверждается в документах, сотрудник службы безопасности заявил: «Единственный способ попасть на самолет — пройти через сканер».

Женщина попыталась обратиться к другому сотруднику. Но и тот отказал ей в личном досмотре. Он заверил, что устройство «откалибровано» и «настроено» таким образом, что не повлияет на работу имплантата.

Удар током и разрушенное устройство

Когда женщина все же прошла через металлодектор, ее ударило током. Она почувствовала резкую боль.

По ее словам, именно после этого стимулятор перестал работать.

Спинномозговой стимулятор — это имплантируемое устройство, предназначенное для подачи слабых электрических импульсов непосредственно в спинной мозг для облегчения боли. Оно содержит батарею, похожую на кардиостимулятор, и тонкие провода.

Согласно информации медицинского центра Университета Джонса Хопкинса, сканеры безопасности в аэропортах действительно могут обнаруживать такие стимуляторы.

Однако специальные идентификационные карты, выданные производителем устройства, позволяют пассажирам проходить альтернативные процедуры досмотра.

Более того, в медицинском центре предупреждают, что «некоторые люди могут испытывать дискомфортные (хотя и безвредные) помехи в работе стимуляторов от арочных металлодетекторов».

В случае пострадавшей женщины помехи оказались вовсе не безвредными. Устройство вышло из строя. Ей потребовалось медицинское вмешательство, включая последующее лечение и операцию.

Нарушение собственных правил TSA

В иске утверждается, что сотрудники TSA нарушили собственную политику ведомства, которая гарантирует пассажирам право на личный досмотр вместо сканирования.

На официальном сайте TSA указано, что пассажиры, которые не желают проходить через технические средства досмотра, могут сообщить об этом сотруднику, и он проведет личный досмотр.

Женщина подала иск против правительства США на основании Федерального закона о деликтных исках, который позволяет гражданам требовать денежную компенсацию от государства.

Она настаивает на суде присяжных и требует возмещения физического и морального вреда, а также расходов на повторное лечение в размере, который предстоит определить суду.

Представители TSA и адвокаты истицы пока воздерживаются от комментариев.

