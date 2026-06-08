Человек на рельсах парализовал часть зеленой ветки метро в Москве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 100 0

Составы встали на четырех станциях от «Алма-Атинской» до «Орехово», в обратную сторону интервалы выросли.

Сбой на зеленой ветке метро из-за человека на путях

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сбой произошел на зеленой ветке метро в Москве из-за человека на путях

Движение поездов на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена полностью прервали из-за падения человека на путь. Об этом проинформировал столичный департамент транспорта.

«На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Поезда перестали ходить на отрезке от «Алма-Атинской» до «Орехово» — без движения остались сразу четыре станции. В направлении из центра интервалы между составами пришлось заметно растянуть.

Впрочем, спустя примерно полчаса после тревожного сообщения в Дептрансе объявили, что движение начали вводить в график и линия возвращается к штатной работе.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС рассказал, что в столице согласовали архитектурную концепцию павильона будущей станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро. Будущая главная особенность — многоугольные «соты», которые создадут легкость и динамику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден обломками иранской ракеты
14:22
Art Pictures Distribution назвал лидеров зарубежного проката по сборам
14:20
Путин встретился с главой ОСК Андреем Пучковым
13:59
Ходорковскому* заочно вынесли приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ 
13:46
Пассажиров атакованного ВСУ поезда в Крыму доставили в Симферополь
13:39
Песков заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
«Ужасное предательство»: Боня рассказала об аборте в 18 лет
«Дискотека Авария» устроила вакханалию на концерте в Иркутске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео