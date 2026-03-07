«С лицом жертвы»: Тутберидзе назвала российских фигуристов неблагодарными

Тутберидзе назвала российских фигуристов неблагодарными

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, воспитавшая целую плеяду олимпийских чемпионок, выступила с неожиданной критикой в адрес российских фигуристов. На «Форуме в большом городе» она заявила, что спортсмены наслаждаться каждым моментом и быть благодарными за то, что у них есть. Об этом сообщают РИА Новости.

В качестве примера Тутберидзе привела победительницу Олимпийских игр 2026 года в Италии — американку Алису Лю. Та ранее заявляла, что едет на соревнования не ради награды.

По мнению Тутберидзе, никто не едет на Олимпиаду исключительно за золотом — все хотят показать свой контент.

Как отметила тренер, Алису Лю от российских фигуристов отличает то, что она наслаждается каждым моментом происходящего, всегда улыбается и радуется.

«Это то, чего не хватает нашим. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть», — поделилась тренер.

Проблема воспитания

Тутберидзе также затронула тему неправильного настроя, с которым юные спортсмены приходят на тренировки.

По ее словам, они воспринимают занятия как тяжелую обязанность, а не как счастье и привилегию.

«Да, они счастливые, избранные дети. Они должны быть благодарны, а мы их этому не учим. Они приходят на тренировку с лицом жертвы. Но это должно быть не так, они должны наслаждаться всем процессом», — поделилась она.

По словам Тутберидзе, фигуристы должны быть счастливы выступать, иметь такое здоровье, появляться на телевидении, быть объектом обсуждения.

Тренер предложила спортсменам для сравнения посидеть в обычной школе до четырех часов, чтобы понять разницу.

Золотой фонд российского фигурного катания

За свою карьеру Этери Тутберидзе воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр — Юлию Липницкую, Алину Загитову, Евгению Медведеву, Анну Щербакову, Александру Трусову.

