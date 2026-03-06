Добрались до маркетплейсов: мошенники притворяются продавцами и заманивают скидками

МВД: мошенники притворяются продавцами и заманивают скидками на маркетплейсах

Аферисты придумали новую схему обмана на популярных торговых площадках. Они покупают или берут в аренду уже зарегистрированные аккаунты продавцов и выставляют товары с существенными скидками. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram-канале.

Как работает схема обмана

Злоумышленники приобретают готовые аккаунты продавцов, после чего размещают лоты с большими скидками, чтобы привлечь внимание покупателей. Главная цель — увести диалог с официальной платформы.

«В описании товара они предлагают „оформить заказ быстрее“ и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение», — рассказали в ведомстве.

После перехода в сторонний чат жертве отправляют ссылку якобы для оформления заказа или бронирования товара. Нажав на нее, пользователь попадает на фишинговую страницу, где злоумышленники похищают его платежные реквизиты.

Электронный кошелек

Проблема со взломами аккаунтов клиентов маркетплейсов приобрела серьезные масштабы. Ежедневно выявляются и блокируются десятки фишинговых ресурсов, созданных специально для кражи личных кабинетов продавцов и покупателей.

Привязанная к аккаунту банковская карта делает личный кабинет практически электронным кошельком.

Получив доступ к личному кабинету, злоумышленники могут приобретать вещи за чужой счет. Как напрямую с привязанной карты жертвы, так и через кредитные программы или программы рассрочки самих маркетплейсов.

Как защититься от обмана

Эксперты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности:

Никогда не переходить в сторонние чаты и не оплачивать покупки по внешним ссылкам,

Совершать платежи только со своих доверенных устройств и использовать отдельную банковскую карту для онлайн-покупок с ограниченным количеством средств,

Включить двухфакторную аутентификацию на маркетплейсах и электронной почте, установить сложные пароли,

Не сообщать никому коды из SMS или одноразовые токены из банковских приложений,

Проверять информацию о продавце, анализировать отзывы — новые аккаунты, однотипные фото, идеальные ракурсы могут быть признаками накрутки.

В МВД подчеркивают: ни маркетплейсы, ни банки никогда не запрашивают подтверждения платежных данных через ссылки в сообщениях.

Любое предложение перейти на внешний ресурс должно вызывать подозрение.

