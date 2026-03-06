«Должен взять ответственность»: Песков дал совет Зеленскому

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Для Киева давно наступил момент сделать все необходимое для урегулирования конфликта.

Что делать Зеленскому для завершения конфликта на Украине

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Песков: Зеленскому пора взять ответственность за переговоры

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора взять ответственность для успешного завершения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность <…> Они прекрасно знают, что нужно сделать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что Москва ценит посредничество Вашингтона по украинскому урегулированию, однако продолжит руководствоваться своими национальными и государственными интересами. Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Очередной раунд переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялся в Женеве 17–18 февраля. Переговоры 5–6 марта в Абу-Даби отложили из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.

