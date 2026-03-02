«Доверяем только себе»: Песков о переговорах России и США по Украине

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 127 0

Москва продолжит руководствоваться своими интересами.

Как проходят переговоры России и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: РФ продолжает руководствоваться своими интересами в переговорах с США

Россия ценит посреднические усилия США по украинскому урегулированию, но продолжит руководствоваться своими интересами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что Москва, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, открыта к переговорам с Вашингтоном.

«Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что страны продолжают вести двусторонние переговоры по экономическому треку, Москву в этом процессе представляет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая встреча представителей России, США и Украины пройдет в начале марта. Предыдущие трехсторонние переговоры состоялись 17–18 февраля в Женеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

15:34
Сугробы тяжелее бетона: крыши зданий рушатся по всей стране
15:33
Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
15:18
Путин призвал обеспечить ветеранов СВО рабочими местами
15:13
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
15:13
СК возбудил уголовное дело после сюжета Пятого канала о незаконной пристройке в ЖК
15:01
Защита от «Шахедов»: Британия попросила Украину о помощи в Персидском заливе

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
️Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео