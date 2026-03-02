«Доверяем только себе»: Песков о переговорах России и США по Украине

Песков: РФ продолжает руководствоваться своими интересами в переговорах с США

Россия ценит посреднические усилия США по украинскому урегулированию, но продолжит руководствоваться своими интересами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что Москва, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, открыта к переговорам с Вашингтоном.

«Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что страны продолжают вести двусторонние переговоры по экономическому треку, Москву в этом процессе представляет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая встреча представителей России, США и Украины пройдет в начале марта. Предыдущие трехсторонние переговоры состоялись 17–18 февраля в Женеве.

