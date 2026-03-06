Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 300 на 300

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сколько пленных бойцов ВС РФ вернулись с Украины

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия вернула из украинского плена 300 военных. Взамен переданы 300 пленных боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее 5 марта Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 200 на 200. Российских военнослужащих временно разместили на территории Белоруссии для оказания медицинской помощи, а позже их доставили в Подмосковье.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.


