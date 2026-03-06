Трамп назвал Зеленского препятствием для завершения конфликта на Украине

Эфирная новость 34 0

Москва же, по мнению американского президента, открыта к диалогу.

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: Зеленский — препятствие на пути к завершению конфликта на Украине

Вашингтон усилил давление на Зеленского. Издание Politico узнало у президента США, как движется процесс урегулирования украинского кризиса.

И Трамп подчеркнул, что глава киевского режима, видимо, намеренно тянет время, хотя его становится все меньше. По его словам, Зеленский является чуть ли ни единственным препятствием на пути к завершению конфликта. При этом в разговоре с журналистами американский лидер отметил, что Москва, как раз, готова к открытому диалогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский пригрозил передать контактные данные премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ в случае, если тот продолжит блокировать выделение Украине кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

Зеленский выразил надежду, что «одна особа в ЕС» не будет препятствовать получению транша, в противном случае он пообещал дать его адрес вооруженным силам, чтобы те «поговорили с ним на своем языке».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
18:06
Ногти в законе: как ГОСТ на маникюр и педикюр отразится на салонах красоты
18:04
Теплые края и северные красоты: куда поедут россияне на 8 Марта
17:55
«Показали зубы»: теннисистке из Венгрии угрожали перед матчем с украинкой
17:53
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
17:49
«Хорошо выспался»: Орбан отреагировал на угрозы со стороны Зеленского

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить