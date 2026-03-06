Трамп: Зеленский — препятствие на пути к завершению конфликта на Украине

Вашингтон усилил давление на Зеленского. Издание Politico узнало у президента США, как движется процесс урегулирования украинского кризиса.

И Трамп подчеркнул, что глава киевского режима, видимо, намеренно тянет время, хотя его становится все меньше. По его словам, Зеленский является чуть ли ни единственным препятствием на пути к завершению конфликта. При этом в разговоре с журналистами американский лидер отметил, что Москва, как раз, готова к открытому диалогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский пригрозил передать контактные данные премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ в случае, если тот продолжит блокировать выделение Украине кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

Зеленский выразил надежду, что «одна особа в ЕС» не будет препятствовать получению транша, в противном случае он пообещал дать его адрес вооруженным силам, чтобы те «поговорили с ним на своем языке».

