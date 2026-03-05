Зеленский пригрозил дать номер Орбана ВСУ, если тот будет блокировать кредит ЕС

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

Это уже не первый агрессивный выпад президента Украины в адрес венгерского премьера.

Зеленский пригрозил дать номер Орбана ВСУ

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Лидер киевского режима пригрозил дать номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Надеюсь, одна особа в Евросоюзе не будет блокировать наш транш в 90 миллиардов, иначе мы дадим его адрес нашим вооруженным силам, и пусть они поговорят с ним на своем языке», — заявил глава киевского режима.

Это уже не первый агрессивный выпад Зеленского в адрес венгерского премьера. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины заявил, что Орбан может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию.

Ранее сообщалось о том, что Орбан требует проверки нефтепровода «Дружба» на Украине. Эта проверка поможет решить вопрос кредитования Киева Евросоюзом. Венгрия наложила вето на принятие новых санкций против России и выдачу кредита в 90 миллиардов евро Украине из-за прекращения поставок нефти через «Дружбу». По мнению Виктора Орбана, в состав экспертной группы должны войти представители Венгрии и Словакии.

