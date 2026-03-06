«Мое будущее здесь»: участник СВО из Великобритании получил российское гражданство

Участник СВО из Великобритании получил российское гражданство

Сражающийся на стороне России на СВО британец Бенджамин Стимсон получил гражданство РФ. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она отметила, что российский паспорт и Конституцию военному вручили представители московского МВД. Ему предоставили гражданство в упрощенном порядке как участнику специальной военной операции.

«Теперь я гражданин Российской Федерации <…> Несмотря на то, что мои корни в Англии, мое будущее здесь, в России. Это листья и плоды на дереве жизни», — сказал Стимсон.

Бенджамин родился в графстве Большой Манчестер в Великобритании. В мае 2024 год он заключил контракт с Минобороны и в течение года проходил военную службу в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 170 жителей Франции в 2025 году подали заявки на получение российского гражданства. Несколько французов уже смогли перебраться в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.