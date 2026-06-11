ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Брянской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 78 0

Повреждения получили 13 жилых домов.

Атака ВСУ на поселок Белая Березка Брянской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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ВСУ нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в канале в мессенджере МАКС.

«Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град», — написал Ковальчук.

По предварительной информации, повреждения зафиксированы в десяти многоквартирных и трех частных домах, а также в здании местной администрации. Обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Ранее ВСУ в ночь с 10 на 11 июня атаковали несколько мостов в Херсонской области. Вражеские удары пришлись сразу на четыре объекта. Предварительно, сооружения получили повреждения.

Под удар украинских боевиков попали мосты через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного. Также атака затронула автомобильную переправу на направлении Перекоп — Армянск и мостовое сооружение возле населенного пункта Ставки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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