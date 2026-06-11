ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Брянской области

ВСУ нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в канале в мессенджере МАКС.

«Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град», — написал Ковальчук.

По предварительной информации, повреждения зафиксированы в десяти многоквартирных и трех частных домах, а также в здании местной администрации. Обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Ранее ВСУ в ночь с 10 на 11 июня атаковали несколько мостов в Херсонской области. Вражеские удары пришлись сразу на четыре объекта. Предварительно, сооружения получили повреждения.

Под удар украинских боевиков попали мосты через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного. Также атака затронула автомобильную переправу на направлении Перекоп — Армянск и мостовое сооружение возле населенного пункта Ставки.

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