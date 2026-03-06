Life.ru: в период весеннего обострения необходимо наладить режим сна

Весна — время, когда природа расцветает, а вместе с ними и мы сами. Но в то же время именно весной наш организм переживает огромный стресс. Издание Life.ru рассказало, почему в этот период у людей обостряются нервы и хронические болезни.

Главной причиной такого состояния является перестройка биоритмов, нехватка витаминов, ослабленный после холодов иммунитет и колебания атмосферного давления. На организм аллергиков возлагается еще больше нагрузки.

В частности, он постепенно пытается адаптироваться к увеличению продолжительности светового дня и нарастающей интенсивности солнечного света, что отнимает дополнительную энергию. Все это на самом деле сильно влияет на выработку гормонов и нейромедиаторов. Например, на серотонин («гормон радости») и мелатонин (регулирует сон).

Главными симптомами весеннего обострения являются усталость и сонливость, пониженный аппетит или, наоборот, сильная тяга к еде. Также может наблюдаться бессонница, плохое настроение по утрам, апатия и снижение интереса к привычным занятиям. Кроме того, нередко в этот период можно наблюдать тревожность, снижение работоспособности, концентрации, замедление мышления, ухудшение памяти.

Рацион

При нехватке витаминов стоит, прежде всего, расширить своей рацион и включить туда продукты богатые витаминами. В идеале отдавать предпочтение вареным, запеченным или блюдам на пару. За подробным рационом и рекомендациями лучше обратиться к врачу.

Режим дня

Помимо меню, стоит заняться распорядком дня. Для этого нужно проанализировать образ жизни и выписать то, что вы делаете каждый день и распределить все по группам: сон, работа, отдых.

Отследите, в какое время вы чувствуете себя бодрее всего и сколько по времени длится такой период активности. Это необходимо для того, чтобы распределить все важные задачи так, чтобы они приходились на период вашей активности.

Но самое важное — установить себе фиксированное время отхода ко сну, так как это напрямую влияет на самочувствие. Отклонение не должно превышать 30–60 минут. Лучше всего отходить ко сну с 22 до 23 часов. Засыпать лучше в проветренной комнате без света.

Гаджетами перед сном пользоваться не стоит, максимум за два-три часа до сна. Если эта задача кажется невыполнимой, то используйте фильтр синего света или ночной режим на устройствах.

Рекомендации при весеннем обострении

Если у вас в этот период обострились нервные заболевания, обратитесь к психиатру или психотерапевту, избегайте стресса по возможности.

Занимайтесь физической активностью — это поможет побороть тревожность. Не обязательно заниматься в тренажерном зале: стоит начать хотя бы с прогулок или занятий йогой. Избегайте спиртное и курение, так как они могут усиливать побочные эффекты антидепрессантов.

