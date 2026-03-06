Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Ранее животное проходило продолжительную адаптацию и лечилось.

Спасенная с СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в спектакле Театра народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы mos.ru.

В юмористическом представлении «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали» сыграли коты по кличке Холли, Вижа и Глуша. Последняя дебютировала в спектакле после продолжительной адаптации.

Дрессировщик, заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев рассказал, что Глушу спасли в селе Глушково.

«Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась. Вместе с Холли и Вижей они стали звездами театра», — рассказал Дмитрий.

Ранее Юрий Куклачев опроверг публикации СМИ о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он назвал эти новости очередным фейком. По словам художественного руководителя Театра кошек, после тяжелого инфаркта он смог восстановиться и спустя два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Власти Венгрии показали ценности, которые украинцы хотели вывезти из Австрии
21:05
Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
20:58
Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
20:54
Россия перенаправит поставки СПГ с Европы на Азию
20:43
Градус снизился: в Нижегородской области потребление алкоголя сократилось на 15%
20:32
В Москве представили первый графический роман о Великой Отечественной войне

Сейчас читают

Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить