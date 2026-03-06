Вундеркинд Алиса Теплякова в 13 лет получила диплом педагога-психолога

Алиса Теплякова в 13 лет получила диплом педагога-психолога

Алиса Теплякова в 13 лет завершила обучение на педагога-психолога в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на пресс-службу вуза.

История вундеркинда прогремела на всю страну после поступления на психфак Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) в 2021 году. Тогда девятилетняя девочка, освоившая школьную программу экстерном, не смогла закрепиться в главном вузе страны из-за скандалов и трудностей с сессией. После этого семья Алисы решила перевести ее сначала в Московский педагогический государственный университет (МПГУ), а затем в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

«Теплякова Алиса была зачислена в РГГУ 07.09.2023 года в порядке перевода из Московского педагогического государственного университета (МПГУ), с полным возмещением стоимости обучения», — сообщили в пресс-службе вуза.

С марта 2024 года Алиса перешла на ускоренную программу. В вузе отметили, что девочка была образцовой студенткой. Все задания она выполняла в срок, и училась в основном на «хорошо» и «отлично».

Защита выпускной квалификационной работы прошла в конце февраля 2026 года. На экзамен Алиса пришла вместе с родителями. Комиссия оценила работу выпускницы на «хорошо».

«Они (родители. — Прим. ред.) критически комментировали замечания преподавателей и руководителя ВКР, требовали обоснования выставляемых оценок», — рассказали в вузе.

Семья Тепляковых, где растут девять детей, известна авторской системой обучения. Отец семейства Евгений утверждает, что начинает заниматься с детьми, как только те выучат буквы. Благодаря этому уже к трем годам ребенок может читать и проходит школьную программу значительно быстрее сверстников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Тепляков напал на пенсионерку на глазах у ее годовалой внучки. Причиной стал личный конфликт. Пострадавшая рассказала, что дети-вундеркинды помогали отцу избивать ее.

