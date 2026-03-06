Градус снизился: в Нижегородской области потребление алкоголя сократилось на 15%

В Нижегородской области потребление алкоголя за год снизилось на 14,6%

Заработки россиян сегодня обсуждали в Кремле. Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В регионе реальная зарплата за год выросла более чем на шесть процентов. Серьезные поступления приносит туризм. За пять лет поток путешественников увеличился в полтора раза.

Затронули и проблемы. Одна из них — высокий уровень потребления алкоголя. Но и в этой сфере ситуация улучшается.

«У нас, например, сократилось количество алкоголя потребляемого за 2025-й год на 14,6%», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Был очень высокий уровень», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Он был относительно высокий», — согласился губернатор.

«По сравнению с другими регионами — высокий», — уточнил президент.

«Раньше был выше среднероссийского, Вы правы абсолютно. Нам надо над этим работать, безусловно. Но сейчас в России за 2025 год упал на пять процентов, у нас — на 14,6. То есть в три раза больше, чем падение [по России]», — доложил Никитин.

Президент также обратил внимание на ситуацию с аварийностью:

— Но количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения еще очень большое. Почти шесть тысяч раненых и 347 человек погибло, если мне память не изменяет.

— Владимир Владимирович, вы абсолютно правы. 347, на пять человек больше, чем в 2024 году.

Владимира Путина заинтересовала нижегородская программа поддержки ветеранов СВО. Власти, в частности, помогают им начинать собственный бизнес.

