Градус снизился: в Нижегородской области потребление алкоголя сократилось на 15%
При этом количество ДТП, совершенных в состоянии опьянения, остается очень большим.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Нижегородской области потребление алкоголя за год снизилось на 14,6%
Заработки россиян сегодня обсуждали в Кремле. Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В регионе реальная зарплата за год выросла более чем на шесть процентов. Серьезные поступления приносит туризм. За пять лет поток путешественников увеличился в полтора раза.
Затронули и проблемы. Одна из них — высокий уровень потребления алкоголя. Но и в этой сфере ситуация улучшается.
«У нас, например, сократилось количество алкоголя потребляемого за 2025-й год на 14,6%», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Был очень высокий уровень», — отметил президент РФ Владимир Путин.
«Он был относительно высокий», — согласился губернатор.
«По сравнению с другими регионами — высокий», — уточнил президент.
«Раньше был выше среднероссийского, Вы правы абсолютно. Нам надо над этим работать, безусловно. Но сейчас в России за 2025 год упал на пять процентов, у нас — на 14,6. То есть в три раза больше, чем падение [по России]», — доложил Никитин.
Президент также обратил внимание на ситуацию с аварийностью:
— Но количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения еще очень большое. Почти шесть тысяч раненых и 347 человек погибло, если мне память не изменяет.
— Владимир Владимирович, вы абсолютно правы. 347, на пять человек больше, чем в 2024 году.
Владимира Путина заинтересовала нижегородская программа поддержки ветеранов СВО. Власти, в частности, помогают им начинать собственный бизнес.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?