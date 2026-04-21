Слишком вредные советы: Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

Дарья Корзина
В текстах ищут «сомнительные педагогические установки».

Глава СК Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера на предмет сомнительных педагогических установок. Соответствующая информация размещена в пресс-службе ведомства.

Во вторник на заседании координационного совета СК по вопросам помощи детям обсуждалось содержание детской литературы. По итогам встречи было решено обратить внимание на произведения Остера.

«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель СК поручил провести проверку книг указанного автора», — сказано на сайте Следственного комитета.

Григорий Остер известен в первую очередь как автор книги «Вредные советы». Она представляет собой юмористические стихотворные рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными или потенциально опасными. Основная идея произведения заключается в демонстрации того, что следование советам может привести к нелепым или комичным ситуациям, на примере которых дети учатся различать правильное и неправильное поведение.

