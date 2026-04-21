Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце

Таганский районный суд Москвы отправил под стражу Анну Владимирову, обвиняемую в смертельном ДТП в центре столицы. Мера пресечения избрана на два месяца. Об этом сообщили суды общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

По версии следствия, женщина, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 450, нарушила правила дорожного движения. Авария привела к гибели двух человек: мужчины, который управлял электровелосипедом, и пассажирки одного из автомобилей.

Также следствие считает, что водитель находилась в состоянии опьянения и покинула место происшествия.

Авария произошла в ночь с 20 на 21 апреля на Садовом кольце. По предварительным данным, автомобиль сначала столкнулся с электровелосипедом и такси, затем выехал на участок дорожных работ и после этого врезался еще в несколько машин.

Как писал 5-tv.ru, муж погибшей пассажирки рассказывал, что практически не помнит момент столкновения. По его словам, он услышал сильный удар, а затем пришел в себя уже вне машины. Он отметил, что удар пришелся со стороны, где находилась его супруга. Женщину доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти ее медики не смогли.

В результате происшествия погибли два человека. После аварии правоохранительные органы задержали 29-летнюю Анну Владимирову. В отношении нее возбудили уголовное дело.

