Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия

Дарья Корзина

Эксперт пояснил правовой статус блогера и ее право заниматься коммерческой деятельностью.

Юрист Тонкий: Лерчек запустила новый бренд в соответствии с законом

Новый бренд Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, был запущен в полном соответствии с законом. Такое мнение выразил Юрист Евгений Тонкий в беседе с 5-tv.ru.

«В настоящий момент времени в отношении Лерчек ведется уголовное дело, и в данный момент оно приостановлено, то есть фактически мы говорим о том, что в настоящее время Лерчек является невиновной, поскольку в соответствии с законодательством, с Уголовным кодексом, лицо признается виновным только при вынесении судебного приговора, то есть судебного решения», — высказался юрист.

Тонкий пояснил, что приговоров в отношении блогера нет, поэтому она сохраняет право вести любую законную деятельность. Домашний арест не ограничивал ее возможности участвовать в коммерческих проектах, включая запуск нового косметического бренда.

Накануне Чекалина презентовала рекламный ролик своего нового косметического бренда. В видео она рассказывала о стремлении создать продукт, который помогает женщинам заботиться о здоровье и красоте.

Разработка бренда длилась два года, и активное участие в проекте принимал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Ранее Лерчек оставила другой косметический проект из-за долгов по налогам на 175 миллионов рублей, которые, как уточнил Сквиччиарини, были ей же погашены.

Запуск нового бренда вызвал неоднозначную реакцию в сети. Пользователи разделились: одни выражают поддержку и сочувствие блогеру, другие сомневаются в возможности вести бизнес при терминальной стадии рака и ставят под вопрос достоверность ее диагноза.

Диагноз Лерчек стал известен в начале марта. После рождения четвертого ребенка она попала в реанимацию, где выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.

Уголовное дело в отношении Лерчек, связанное с выводом за границу более 250 миллионов рублей, приостановили 16 марта из-за болезни. Ее бывший муж Артем Чекалин, признавший вину, получил семь лет колонии.

