Настоящий итальянец: рестлер Примо стал звездой соцсетей из-за теста для пиццы

Итальянский рестлер Луиджи Примо бьет соперников тестом для пиццы. Ролик с поединка с Майки О’Ши рестлер опубликовал в социальных сетях, благодаря чему стал очень популярным.

У Примо довольно забавный образ: огромные усы, кухонный фартук и тесто для пиццы в качестве оружия. Девиз рестлера в социальных сетях звучит так: «Я лучший борец, я готовлю лучшую пиццу».

Рестлинг — это спортивное шоу, где люди изображают борьбу. В этом шоу есть настоящие приемы борьбы, но иногда они выглядят как театральная игра. Все действия и кто победит в шоу заранее решено организаторами. В бою рестлеры играют определенных персонажей. Как правило, один из них в образе добряка, а второй — злодея.

Хотя рестлинг не является спортивным состязанием с непредсказуемым исходом, он привлекает внимание зрителей благодаря захватывающим боям и увлекательным сюжетам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рестлер и актер Джон Сина потерпел поражение от австрийца Вальтера Хана, более известного как Гюнтер, в своем последнем матче в карьере, который состоялся на турнире промоушена WWE в Вашингтоне.

