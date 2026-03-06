Россия впервые с 2014 года вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады

Российская делегация приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Торжественное событие состоялось 6 марта в историческом амфитеатре «Арена-ди-Верона». Российские атлеты вышли под национальным флагом впервые с 2014 года.

На церемонии открытия страну представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Волонтер из Италии по имени Анна была удостоена чести нести российский триколор. Это решение было принято организаторами из-за невозможности личного участия всех заявленных знаменосцев. В состав российской делегации знаменосцев входят Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Некоторые страны проигнорировали открытие Паралимпиады из-за российской символики. В их число входят Украина, Чехия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Финляндия и другие.

Всего на Паралимпиаде, которая продлится с 6 по 15 марта 2026 года, Россию представят шесть спортсменов. Они выступят в дисциплинах горнолыжного спорта, лыжных гонок и парасноуборда.

