Дмитриев пошутил о мольбах русофобов из ЕС о российской нефти

Он опубликовал анимацию с персонажами мультфильма «Гадкий Я» с жалостливым выражением на лицах.

Где Европа будет брать нефть во время войны в Иране

Дмитриев: лидеры Евросоюза умоляют о российской нефти

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил европейских политиков с миньонами из мультфильма «Гадкий Я». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X.

Среди тех, против кого направлена сатира — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кайя Каллас.

«Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», — гласит подпись к ролику.

Обострившийся конфликт на Ближнем Востоке поставил ребром вопрос энергетического кризиса в Европе. Из-за блокирования привычных источников нефти цены на ресурс растут, сокращается производство. В условиях отсутствия поставок из стран Персидского залива ЕС приходится думать, как бы не пришлось «стоять с протянутой рукой».

