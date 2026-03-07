Счастье быть мамой: как Москва помогает осуществить мечту о материнстве

В столице создана комплексная экосистема охраны женского здоровья. Ее главная задача — обеспечить москвичкам уверенность и спокойствие в любом возрасте. Повышенное внимание уделяется важному периоду в жизни женщины — беременности. Для этого был разработан новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. По нему создали 16 центров женского здоровья. Посетить клинику можно в любой день недели, пройти качественную диагностику и получить помощь врачей разных специальностей.

Еще для тех, кто осознанно подходит к планированию беременности, действует программа «Стану мамой». Ее участницы могут бесплатно оценить запас яйцеклеток и уровень фертильности, а при необходимости заморозить биологический материал на будущее. Кроме того, для пар, столкнувшихся с трудностями зачатия ребенка, в Москве выстроен четкий алгоритм помощи: можно пройти полное обследование и, если потребуется, сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Новые центры здоровья: качественная помощь и домашняя атмосфера

В городе действует новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Он предусматривает поддержку женщины на каждом этапе — от первого визита к врачу до рождения ребенка, и, что важно, помощь продолжается и дальше. Вопросы послеродового наблюдения, грудного вскармливания и здоровья мамы в этот период также находятся в фокусе внимания врачей. Теперь поликлиники, роддома и стационары работают как единая система. Так, центры женского здоровья, созданные на базе многопрофильных больниц, предоставляют женщинам возможность наблюдаться у врача и проходить обследования практически по одному адресу. Родильные дома территориально приближены к центрам и чаще всего находятся в том же медицинском комплексе. Это обеспечивает полный цикл помощи женщинам — от первой консультации до выписки с малышом домой.

Ключевым элементом нового стандарта акушерско-гинекологической помощи являются центры женского здоровья. Каждый из них представляет собой современную клинику с широким спектром диагностических возможностей. Сюда может прийти женщина любого возраста, чтобы просто проверить здоровье, а также подготовиться к беременности и наблюдаться у своего врача до рождения ребенка. А если потребуется лечение — здесь тоже окажут квалифицированную помощь.

Новые центры приходят на смену традиционным женским консультациям. Первый появился в Москве в ноябре 2023 года. Он был создан на базе перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой. В настоящее время в столице работает 16 центров женского здоровья. Их основное отличие от женских консультаций — новый подход к ведению беременности. В центрах обеспечена непрерывная связь между амбулаторным наблюдением и стационарным лечением. Это значит, что при переводе пациентки в роддом или больницу вся информация о ее здоровье становится доступна всем врачам. Таким образом, будущую маму ведет одна команда профессионалов.

Помимо этого, центры оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнить полный спектр диагностических процедур: ультразвуковое исследование (УЗИ), маммографию, скрининги плода и другие. Кроме того, важно, что прием пациенток ведут не только гинекологи, но и терапевты, эндокринологи, психологи и специалисты других профилей. Врачи уделяют внимание раннему выявлению серьезных заболеваний, лечению бесплодия и патологий. Кроме того, центры подключены к единой цифровой системе. История приемов, результаты обследований, анализы и назначения хранятся в электронной карте. Со всеми данными может ознакомиться и пациентка, и врач в любой момент. А еще в центрах созданы комфортные условия для женщин. Здесь они чувствуют себя уютно и спокойно. Двери для посетительниц открыты ежедневно. Помимо этого, прием ведет дежурный врач, к которому можно обратиться без записи.