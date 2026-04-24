Четыре рыбака пропали после шторма на Волге

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 37 0

Предварительно, тело одного из них нашли в реке неподалеку от хутора Гранки.

В Волгоградской области после шторма пропали рыбаки

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В Волгоградской области после шторма пропали четыре рыбака. Об этом 5-tv сообщил источник.

По данным инсайдера, утром 24 апреля с пристани Светлого Яра четверо мужчин отправились рыбачить. Позже на реке случился шторм. На связь со своими родственниками они так и не вышли.

Источник допустил, что во время непогоды их лодка перевернулась и ушла под воду. По предварительным данным, тело одного из погибших, 60-летнего местного жителя, обнаружили в реке неподалеку от хутора Гранки. На данный момент остальных рыбаков ищут.

К поискам были привлечены катера МЧС и полиции. Судно, на котором пропавшие отправились ловить рыбу, пока тоже не найдено.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время шторма в Волгоградской области затонула элитная лодка бывшего чиновника Андрея Анненко. Речь про моторное судно модели Silverton 35 Motor Yacht, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей.

Тема:
Погода
