Четыре рыбака пропали после шторма на Волге
Предварительно, тело одного из них нашли в реке неподалеку от хутора Гранки.
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
В Волгоградской области после шторма пропали четыре рыбака. Об этом 5-tv сообщил источник.
По данным инсайдера, утром 24 апреля с пристани Светлого Яра четверо мужчин отправились рыбачить. Позже на реке случился шторм. На связь со своими родственниками они так и не вышли.
Источник допустил, что во время непогоды их лодка перевернулась и ушла под воду. По предварительным данным, тело одного из погибших, 60-летнего местного жителя, обнаружили в реке неподалеку от хутора Гранки. На данный момент остальных рыбаков ищут.
К поискам были привлечены катера МЧС и полиции. Судно, на котором пропавшие отправились ловить рыбу, пока тоже не найдено.
Ранее 5-tv.ru писал, что во время шторма в Волгоградской области затонула элитная лодка бывшего чиновника Андрея Анненко. Речь про моторное судно модели Silverton 35 Motor Yacht, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей.
