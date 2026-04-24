Похищенную в Мьянме россиянку спасли из рабства

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 33 0

Девушку держали в плену и заставляли работать в скам-центре.

Как удалось спасти россиянку из рабства в Мьянме

Фото: www.globallookpress.com/Diego Cupolo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянку, которую в начале апреля похитили в Мьянме и удерживали в трудовом рабстве, освободили. Об этом 5-tv.ru сообщил правозащитник, президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

«Сейчас наша соотечественница находится в тяжелых условиях центра временного содержания иностранных граждан республики», — сказал Мельников.

Эта история началась с того, что девушке предложили престижную и высокооплачиваемую работу переводчиком в крупной компании в Таиланде. Она согласилась, но, когда приехала, россиянку похитили и перевезли через границу в Мьянму.

В плену у нее отобрали документы, угрожали и пытались заставить работать в скам-центре — подпольной организации, занимающейся интернет-мошенничеством.

Вызволить россиянку удалось благодаря совместной операции представителя МВД России в Таиланде, МИД РФ, правозащитников из ЕКЦС и армейского подразделения Мьянмы. В подобных центрах в Юго-Восточной Азии незаконно удерживаются еще десятки тысяч людей.

Ранее 5-tv.ru писал, как россиян вербуют в рабство за границей. Мошенники втираются в доверие к людям, выясняют их слабые места и обещают золотые горы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Похищенную в Мьянме россиянку спасли из рабства
