«Хруст был!» — Боня прикована к кровати из-за серьезной травмы

Светлана Стофорандова Журналист

Блогер планирует покорить вторую по высоте вершину в мире, однако пока даже не может ходить.

Виктория Боня подвернула ногу во время подготовки к восхождению на гору Чогори

Блогер и телеведущая Виктория Боня получила травму во время подготовки к восхождению на гору Чогори (также известную как К2. — Прим. ред.). Видеокадрами распухшей ноги она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Я не могу даже наступать на ногу. Я так сильно подвернула сегодня ногу, что мне приходится скакать на одной ноге. Просто кошмар! Я надеюсь, что я ничего там не оторвала, хотя хруст был! Очень надеюсь, что заживет до К2», — поделилась Боня с подписчиками.

Во время подготовки к восхождению Виктория совершает пешие прогулки с тяжелыми рюкзаками. Это уже не первая травма блогера с начала года, полученная на тренировке.

Вершина Чогори на границе Пакистана и Китая считается второй по высоте на Земле и имеет репутацию «дикой горы». Однако Боня уже опытная альпинистка: в 2024 году она взошла на восьмитысячник Манаслу и вершину Амадаблам, а в 2025-м покорила Эверест, хотя с первой попытки сделать это ей не удалось.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

