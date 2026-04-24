«Не могу понять, как это вообще случилось»: сын Алексея Пиманова о последней беседе с отцом

|
Сергей Добровинский
Денис до сих пор не может поверить в случившееся.

Когда у сына Алексея Пиманова была последняя беседа с отцом

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Алексея Пиманова разговаривал с отцом за день до его смерти

Сын умершего телеведущего Алексея Пиманова Денис рассказал в интервью StarHit о своей последней беседе с отцом.

«Мы разговаривали вчера по видеосвязи <…> Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось», — сказал он.

Выдающийся журналист, ведущий известной телепередачи «Человек и закон» и руководитель медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов скончался 23 апреля 2026 года из-за проблем с сердцем. Ему было 64 года.

Пиманов остался в истории российской журналистики, как создатель и лицо одной из наиболее известных и давно транслируемых общественно-политических передач в России. Также он активно работал как продюсер и медиаменеджер. Все, кто знал его и работал с ним, подчеркивали, что его смерть стала сильным ударом для коллектива.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что современное поколение журналистов должно брать с Пиманова пример.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

