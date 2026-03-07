Захарова: желание обладать ядерным оружием — это идея фикс для Украины

Обладание ядерным оружием для киевского режима стало «идеей фикс». Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.) на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием», — отметила Захарова.

Она добавила, что преступления ВСУ в Курской области не оставили сомнений, что ядерное оружие украинской стороне нужно не для сдерживания, а для боевого применения.

По ее словам, европейские политики не учитывают, что Украина после того, как получит ядерное оружие, может применить его и против Евросоюза (ЕС), так как это упростит им получение денег от своих спонсоров.

Представители Старого света не учитывают, что все созданные ими «монстры» оборачивались против них самих и угрожали существованию самой Европы. И Украины, вероятно, не станет исключением, уверена дипломат.

Представитель МИД отметила, что и глава европейской дипломатии Кайя Каллас, и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен своими действиями могут поставить Европу на грань выживания. Ведь они думают не в интересах народа, а обслуживают западные элиты.

«Они никем не избираются, а приводятся к власти абсолютно неподсудно. Мы видим, как очевидная коррупция Урсулы фон дер Ляйен осталась вне судебного преследования. Соответственно, эти люди, видимо, готовы на все. Мы видим, что они творят с Европой», — подчеркнула Захарова.

Как ранее писал 5-tv.ru, Захарова отмечала, что НАТО наращивает ядерный потенциал, который может использовать против России. Она добавила, что альянс может применить не только ресурсы европейского сегмента, но и весь арсенал, включая оружие США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.