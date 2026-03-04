«Обращен против нашей страны»: Захарова о наращивании ядерного потенциала НАТО

Захарова: наращивание ядерного потенциала НАТО может угрожать России

Североатлантический альянс (НАТО) наращивает свой ядерный потенциал, который может использовать против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Происходит существенное укрепление и наращивание общенатовского ядерного потенциала, который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть скоординировано обращен против нашей страны», — отметила сотрудник ведомства.

Причем для этого альянс может применить не только ресурсы европейского сегмента, но и весь арсенал, включая оружие США, добавила Захарова.

Она также отметила, что заявлении Германии и Франции об усилении ядерного потенциала рассматриваются как враждебный шаг, дестабилизирующий развитие событий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова посоветовала учитывать мнение соседей, прежде чем разрабатывать собственную ядерную программу. Так как потенциальные новички могут представлять опасность для других государств. Так она прокомментировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о намерении его станы развиваться в сфере ядерной безопасности.

