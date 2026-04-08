Захарова назвала Украину лидером черной трансплантологии и торговли людьми

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Больше всех опасности подвержены дети-сироты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Украина является одним из лидеров в мире в области черной трансплантологии и торговли людьми. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Ни для кого не секрет, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми. Самыми уязвимыми в этой сфере, конечно, оказались дети. Не просто дети, а дети-сироты», — сказала дипломат.

Наличие проблемы торговли детьми на Украине подтвердила их Национальная социальная сервисная служба, отметила Захарова. Согласно их информации, в прошлом году пострадали восемь детей, в 2024-м — десять, в 2023-м — 118, а в 2022-м — три. Россия постоянно привлекала всеобщее внимание к этим данным.

В апреле 2025 года эксперты комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщали, что дети-беженцы на Украине подвержены большой опасности, включая торговлю людьми, незаконное усыновление и насилие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала Банковую центром возрождения неонацистской идеологии. В центре Киева нашли убежище тех, кто стремится реабилитировать идеологию, связанную с пособниками третьего рейха.

