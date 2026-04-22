После обрушения подъезда в Сызрани один человек находится в тяжелом состоянии
Всего в медучреждениях Самарской области остаются трое пострадавших.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
После обрушения подъезда в Сызрани один человек находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова привело информагентство ТАСС.
В данный момент пострадавший проходит лечение в больнице.
По данным ведомства, всего в медучреждениях Самарской области остаются трое пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Инцидент произошел после атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в результате обрушения пострадали 12 человек, среди них двое несовершеннолетних. Троих госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Также с людьми работают психологи.
Экстренные службы продолжают оказывать помощь на месте происшествия. В ликвидации последствий задействовали около 300 спасателей и более 80 единиц техники, в том числе силы спасательного центра и регионального управления МЧС.
Ход поисково-спасательных работ находится под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, тела двух погибших извлекли из-под завалов в Сызрани.
