После обрушения подъезда в Сызрани один человек находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова привело информагентство ТАСС.

В данный момент пострадавший проходит лечение в больнице.

По данным ведомства, всего в медучреждениях Самарской области остаются трое пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Инцидент произошел после атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в результате обрушения пострадали 12 человек, среди них двое несовершеннолетних. Троих госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Также с людьми работают психологи.

Экстренные службы продолжают оказывать помощь на месте происшествия. В ликвидации последствий задействовали около 300 спасателей и более 80 единиц техники, в том числе силы спасательного центра и регионального управления МЧС.

Ход поисково-спасательных работ находится под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, тела двух погибших извлекли из-под завалов в Сызрани.

