Путин провел встречу с Бастрыкиным. О чем рассказал президенту глава СК

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Также глава ведомства рассказал о результат работы в 2025 году.

Фото, видео: © РИА Новости/ Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Путин провел встречу с Бастрыкиным

За 15 лет с момента основания Следственный комитет (СК) России направил в суд почти 1,5 миллиона дел. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«За период с 2011 по 2025 годы направлено в суд почти 1,5 миллиона дел, возмещен ущерб почти на триллион рублей, возмещен ущерб по налоговым преступлениям на 561 миллиард рублей и так дальше», — отметил руководитель СК.

Также он добавил, что за это время привлекли к уголовной ответственности более полутора миллиона лиц.

Кроме того, Бастрыкин доложил об итогах работы ведомства в 2025 году. Например, в прошлом году в суд направили 14,2 тысячи уголовных дел, связанных с коррупцией. Также передали дела для уголовного преследования 23 судей.

Одним из ключевых направлений работы ведомства являются преступления в миграционной сфере. За год в суд направили более 2,4 тысячи уловных дел, среди них 283 — в отношении должностных лиц.

Глава СК также доложил об итогах борьбы с преступной деятельностью киевского режима за последние пять лет.

«В настоящее время судебными органами Донбасса постановлены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников, осужденных длительным сроком наказания, в том числе 71 лицо — пожизненному лишению свободы за совершение убийств мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными», — добавил Бастрыкин.

Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, проинформировал глава СК. 

Ранее 5-tv.ru писал о предложении Бастрыкина ввести в качестве наказания для коррупционеров полную конфискацию имущества

