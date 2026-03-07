В США начались массовые проверки виз у российских знаменитостей

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Обладателям «виз талантов» нужно не только показать бумаги, но и доказать, что они зарабатывают деньги благодаря своим уникальным способностям.

Почему в США началась массовая проверка виз у россиян

Фото: www.globallookpress.com/ Sachelle Babbar

В США начались массовые проверки виз россиян. Под пристальное внимание попали не только мигранты и экспаты, но и знаменитости. Об этом сообщило издание Life.

«Сотрудники ICE (иммиграционной и таможенной службы США. — Прим. ред.) сейчас настоятельно требуют от россиян прийти в офис миграционки, чтобы лично предоставить все документы. Если же гражданин России откажется — к нему на работу могут приехать инспекторы, которые лично доставят до офиса», — говорится в публикации.

Сложнее всего пришлось обладателям «визы талантов», по которой в США часто уезжают артисты, ученые и блогеры. Теперь им нужно не просто показать бумаги, но и детально доказать, что они продолжают работать именно в той сфере, которая была указана при получении визы. Если это не удастся сделать, то документ аннулируют, а владельцу грозит немедленная депортация.

Массовые проверки начались на фоне жесткой миграционной политики американского лидера Дональда Трампа. По информации Министерства внутренней безопасности США, с начала его второго президентского срока из страны уже депортировали более 500 тысяч нелегалов. Еще полтора миллиона человек предпочли уехать сами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп потребовал запретить создание условий для нелегальных мигрантов. Президент США подчеркнул, что города должны быть безопасными только для законопослушных граждан, а не для тех, кто нарушает законы.

