В США начались массовые проверки виз у российских знаменитостей

В США начались массовые проверки виз россиян. Под пристальное внимание попали не только мигранты и экспаты, но и знаменитости. Об этом сообщило издание Life.

«Сотрудники ICE (иммиграционной и таможенной службы США. — Прим. ред.) сейчас настоятельно требуют от россиян прийти в офис миграционки, чтобы лично предоставить все документы. Если же гражданин России откажется — к нему на работу могут приехать инспекторы, которые лично доставят до офиса», — говорится в публикации.

Сложнее всего пришлось обладателям «визы талантов», по которой в США часто уезжают артисты, ученые и блогеры. Теперь им нужно не просто показать бумаги, но и детально доказать, что они продолжают работать именно в той сфере, которая была указана при получении визы. Если это не удастся сделать, то документ аннулируют, а владельцу грозит немедленная депортация.

Массовые проверки начались на фоне жесткой миграционной политики американского лидера Дональда Трампа. По информации Министерства внутренней безопасности США, с начала его второго президентского срока из страны уже депортировали более 500 тысяч нелегалов. Еще полтора миллиона человек предпочли уехать сами.

