Трамп похвалил переводчиков на переговорах с Путиным и Си Цзиньпином

На переговорах с международными лидерами переводчики играют важную роль. Об этом сказал президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки».

Глава Белого дома подчеркнул, что от хорошего перевода зависит многое. В качестве примера отличной работы он привел недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.

Американский политик признался, что перед встречей с зарубежными коллегами волновался, так как переживал, что они не смогут его понять из-за языкового барьера.

«Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что все прошло хорошо: «Ну и отлично же я поговорил с этим человеком». Или: «Как я сегодня, хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си?» — рассказал о своих сомнениях Трамп.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске осенью 2025 года. Тогда лидеры беседовали за закрытыми дверьми почти три часа. По итогу Трамп охарактеризовал прошедший саммит как позитивный шаг на пути к долгосрочному миру на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о своей готовности снять санкции с России. Основное условие для отмены всех ограничений — завершить конфликт на Украине. По словам американского лидера, он не раз обсуждал эту тему с Путиным. В частности, речь об этом заходила и на встрече на Аляске.

