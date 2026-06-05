Пока не вижу смысла: Владимир Путин о встрече с Зеленским

Владимир Путин не видит смысла во встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин не видит смысла встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны — остановить наступление наших Вооруженных сил, вот и все», — сказал Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Глава государства не видит смысла во встрече ради самого факта переговоров. Он напомнил о Минских соглашениях и отметил, что российская сторона участвовала в их согласовании, однако позднее, по его словам, выяснилось, что эти договоренности использовались для других целей.

«Все Минские соглашения посвящены были только одному — выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что России нужны не краткосрочные решения, а договоренности, рассчитанные на длительную историческую перспективу. По его словам, встреча на высшем уровне может иметь смысл только после предварительной работы специалистов.

«Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу», — отметил глава государства.

Путин пояснил, что сначала необходимо найти конкретное решение и выработать документы. Уже после этого, по его словам, можно обсуждать личную встречу — например, для участия в подписании соглашений или их утверждения.

«Сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное», — добавил президент.

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