Путин поручил правительству проработать вопрос перенаправления газа в Азию

Главные покупатели нефти и газа из Персидского залива — соседи — страны Восточной и Южной Азии, на них приходилось 89% этих поставок. Китай принимал львиную долю примерно как Индия, Южная Корея и Япония вместе взятые. Но те тоже потребляют прилично — миллионы баррелей в день. Плюс не надо сбрасывать со счетов и другие государства региона: Таиланд, Филиппины и так далее. Вот так распределялся поток углеводородов из подожженного Америкой и Израилем региона.

Некоторые, такие как Япония и Южная Корея, почти полностью зависели от источников, которые сейчас заблокированы. И, как мы понимаем, в таких объемах мало кто сможет восполнить эти вакуумы. Разве что США и Россия.

Есть же принцип сообщающихся сосудов, который изучают еще в седьмом классе, ну в российской школе по крайней мере. Чтобы что-то где-то прибавилось, где-то это что-то должно убавиться. И главным «проигравшим» может вообще оказаться Европа, которая вроде как и не при чем.

Евросоюз отказался от российской нефти сам и готовится отказаться от российского газа. Когда принимали такое решение, это подавалось как победа. Оказалось, что победа Пиррова.

С апреля 2026 года, то есть уже менее чем через месяц, должен вступить в силу запрет на заключение новых контрактов с российскими энергетиками, а к концу 2027-го запланирован полный отказ от нашего газа. Сделали одно исключение для Венгрии, которой разрешили пользоваться еще советскими трубопроводами, проложенными через Украину.

И вот взволнованный глава МИД Венгрии прилетал на неделе в Москву удостовериться — а в связи с новой ситуацией и новыми ценами ничего не поменялось? Мы свое слово держим, заверили его в Москве. Но что касается остальных, не совсем адекватных европейцев? Им следует задуматься. И чем раньше, тем лучше.

«Сейчас открываются другие рынки, и, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок, уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. Здесь тоже нет — хочу, чтобы было понятно — никакой политической подоплеки.

Ну если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться? Но это не решение. Это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», — прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Это отчетливый политический сигнал. В спокойное время можно играться в зеленые технологии и тому подобное. А когда у тебя физически не будет нефти или газа, тогда играться сложнее. Пока мы забираем часть СПГ из Европы и перенаправляем в Азию.

Решение об этом принято через день после рекомендации президента правительству подумать. Там подумали, посовещались с нашими нефтяниками и газовиками. А что ж не направить туда, где и газ дороже, и от него нос не воротят? Понятно, что речь идет о долгосрочных контрактах прежде всего.

На месте европейцев я, честно говоря, уже прикинул бы, а сколько будет стоить ремонт «Северных потоков». Ну так, на всякий случай. И взял бы под охрану те трубы, что еще остались. Самим. И те суда, что идут из России.

А то на этой неделе снова был инцидент — у берегов Мальты после атаки дронами загорелся и утонул российский газовоз, два моряка получили ранения. Кто это сделал? Ни у кого никаких сомнений. Украинцы. Но!

Это в прошлой жизни им позволяли заниматься энергетическим шантажом. Сейчас ситуация другая. Киев, например, весь февраль не пропускал транзитную нефть через трубопровод «Дружба» в Венгрию, и Брюссель смотрел на это сквозь пальцы.

Зеленский и раньше хамил премьеру Орбану. Сейчас он просто действует за гранью — угрожает его жизни. Буквально. Это уже не клоунская неудачная шутка — это просто бандитский лексикон.

«Надеемся, что одна особа в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд или первый транш из €90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этой особы нашим вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский настолько обнаглел, что впервые с 2022 года Брюссель дал жесткую отповедь зарвавшемуся киевскому самозванцу.

Даже лидер венгерской оппозиции, который до этого критиковал Виктора Орбана и сочувствовал Зеленскому, и тот понял, что это перебор и такой «клиент» утянет его на дно, и потребовал вовсе разорвать все отношения с Украиной.

Виктор Орбан получил на самом деле карт-бланш по противодействию Зеленскому. И он им пользуется, тем более что у Венгрии нашлись неожиданные инструменты воздействия. Например, финансовые.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.