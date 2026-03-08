Пропавшие в Подмосковье дети могли утонуть

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 56 0

Ранее об этом говорил возможный свидетель произошедшего.

Что с пропавшими в Звенигороде детьми — последние новости

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

ТАСС: пропавшие в Подмосковье дети могли утонуть

Пропавшие в Звенигороде дети — 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван — могли утонуть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее о возможной трагедии говорил местный рыбак, который мог быть свидетелем произошедшего, но по каким-то причинам не стал звонить в экстренные службы. Он был вызван на допрос в полицию.

По последним данным, пропавших в Подмосковье подростков ищут более 150 человек. В поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт» пояснили, что заявка на поисковые работы поступила на горячую линию еще 7 марта — волонтеры работали на берегу реки Москвы, изучали записи с камер видеонаблюдения, а также вели работу с возможными очевидцами. Позднее стало известно, что к поискам подключились водолазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего в Ленобласти подростка нашли живым. Во время поиска следователи проверяли места возможного нахождения несовершеннолетнего, допрашивали его друзей и знакомых.

Пропавшие в Подмосковье дети могли утонуть
