Супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

Супружеская пара погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере MAX.

«Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине», — сообщил глава области.

В момент атаки в машине также находились двое несовершеннолетних детей. Один из них получил ранения, в настоящее время за его жизнь борются врачи. Второй ребенок не пострадал.

«На месте работают оперативные и следственные службы. Семье будет оказана вся возможная помощь и поддержка, выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — написал губернатор.

Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ. Киевские боевики используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничью. Чаще всего их целью становятся мирные граждане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по пятиэтажному дому в Запорожье. В результате атаки загорелся дом. По предварительным данным, пострадали десять человек. Кроме того, есть погибшие.

