ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье –есть погибшие

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Предварительно, пострадали десять человек.

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке — видео

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале 8 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате вражеской атаки загорелся пятиэтажный дом в городе Васильевка. По предварительным данным, пострадали десять человек. Кроме того, есть погибшие. Данные уточняются.

«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — уточнил губернатор.

Он добавил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ. Киевские боевики используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничью. Чаще всего их целью становятся мирные граждане.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ на магазин в Алешках погибли два человека. Боеприпасы были направлены в толпу людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 мар
Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
7 мар
Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 мар
Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь
6 мар
Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
6 мар
ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
5 мар
Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
5 мар
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
4 мар
Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
2 мар
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
2 мар
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

4:08
Зеленский угрожает Орбану, а Путин предлагает Европе задуматься о «Северных потоках»
3:55
Не только хранительницы домашнего очага: Захарова о роли женщин в истории России
3:36
Запад молчит о жертвах в Минабе, но Ормузский пролив заставит его услышать
3:18
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье –есть погибшие
3:06
Ближний Восток в огне: Иран наносит ответные удары по базам США
2:50
«В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера

Сейчас читают

Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
«Все мои предательства»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
«Посмотришь и умрешь»: как короткие видео в соцсетях разрушают мозг человека

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить