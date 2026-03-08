ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье –есть погибшие

Предварительно, пострадали десять человек.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале 8 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате вражеской атаки загорелся пятиэтажный дом в городе Васильевка. По предварительным данным, пострадали десять человек. Кроме того, есть погибшие. Данные уточняются.
«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — уточнил губернатор.
Он добавил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ. Киевские боевики используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничью. Чаще всего их целью становятся мирные граждане.
Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ на магазин в Алешках погибли два человека. Боеприпасы были направлены в толпу людей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
- 7 мар
- Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
- 7 мар
- Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь
- 6 мар
- Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
- 6 мар
- ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
- 5 мар
- Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
- 5 мар
- Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
- 4 мар
- Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
- 2 мар
- Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
- 2 мар
- Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
Читайте также
74%
Нашли ошибку?