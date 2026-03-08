ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье –есть погибшие

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале 8 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате вражеской атаки загорелся пятиэтажный дом в городе Васильевка. По предварительным данным, пострадали десять человек. Кроме того, есть погибшие. Данные уточняются.

«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — уточнил губернатор.

Он добавил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ. Киевские боевики используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничью. Чаще всего их целью становятся мирные граждане.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ на магазин в Алешках погибли два человека. Боеприпасы были направлены в толпу людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.