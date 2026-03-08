Туриста обвинили в краже статуи и бутылки вина в Майами

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Злоумышленник вынес добычу под курткой.

Российский турист украл статую и бутылку вина в Майами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Турист Стефан Милованович обвиняется в краже статуи из галереи и бутылки редкого вина из ресторана в Майами. Об этом сообщил местный телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на полицию Майами. В статье злоумышленника упоминают как российского туриста.

По информации правоохранительных органов, 35-летний Стефан Милованович обвиняется в том, что он забрал статую стоимостью примерно 40 000 долларов из галереи Bartoux Miami. Злоумышленник спрятал произведение искусства под куртку, вышел из галереи и скрылся на красном внедорожнике.

Позднее Милованович отправился в ресторан, где украл бутылку вина Monopole 1996 La Tache стоимостью 16 тысяч долларов. Известно, что он взял ее из винного погреба, куда доступ посетителям запрещен. Он также вынес ее под курткой.

Полицейские вычислили преступника на следующий день по камерам видеонаблюдения и вскоре задержали. Свою вину он признал, но объяснить мотивы поступка не смог. Стефану предъявлены несколько уголовных обвинений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турист украл фламинго из отеля ради пыток. По данным правоохранительных органов, 33-летний гражданин Канады проник в вольер с животными около пяти часов утра. На записях камер наружного наблюдения видно, как злоумышленник поймал чилийского фламинго по кличке Пичи. Он завернул его в рубашку и унес в свой номер.

