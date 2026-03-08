«Фиксируйтесь на классном»: Пьеха о том, как сделать жизнь женщин лучше

Артист признал, что все девушки излишне эмоциональны.

Певец Стас Пьеха пожелал женщинам обращать внимание только на позитивные события

Певец Стас Пьеха поздравил всех женщин с 8 Марта и посоветовал им фокусироваться только на позитиве, чтобы жизнь стала лучше. Этим советом артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru после своего сольного концерта.

«Я хочу пожелать всем девушкам фиксировать свое внимание на каких-то классных вещах, счастливых событиях, радостных происшествиях и хороших, красивых людях. Только это запоминайте — тогда ваша жизнь будет более счастливой», — заявил артист.

Пьеха также признал, что женщины гораздо сложнее и глубже, чем представители сильного пола.

«Девушки все эмоциональные, очень глубокие. Это совсем не то простое устройство, как у мужчин. Девушки — это целый мир эмоций», — подчеркнул Стас.

Артист также пожелал женщинам не болеть, а только радовать и мотивировать мужчин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Пьеха расстался с актрисой Никой Здорик из-за ее излишней эмоциональности. Яркое выражение эмоций вызывало дискомфорт у артиста. Несмотря на расставание, Ника благодарна Стасу за то, что он привнес в ее жизнь важные и зрелые мысли.

