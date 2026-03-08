«Фиксируйтесь на классном»: Пьеха о том, как сделать жизнь женщин лучше
Артист признал, что все девушки излишне эмоциональны.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Petrov; 5-tv.ru
Певец Стас Пьеха пожелал женщинам обращать внимание только на позитивные события
Певец Стас Пьеха поздравил всех женщин с 8 Марта и посоветовал им фокусироваться только на позитиве, чтобы жизнь стала лучше. Этим советом артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru после своего сольного концерта.
«Я хочу пожелать всем девушкам фиксировать свое внимание на каких-то классных вещах, счастливых событиях, радостных происшествиях и хороших, красивых людях. Только это запоминайте — тогда ваша жизнь будет более счастливой», — заявил артист.
Пьеха также признал, что женщины гораздо сложнее и глубже, чем представители сильного пола.
«Девушки все эмоциональные, очень глубокие. Это совсем не то простое устройство, как у мужчин. Девушки — это целый мир эмоций», — подчеркнул Стас.
Артист также пожелал женщинам не болеть, а только радовать и мотивировать мужчин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Пьеха расстался с актрисой Никой Здорик из-за ее излишней эмоциональности. Яркое выражение эмоций вызывало дискомфорт у артиста. Несмотря на расставание, Ника благодарна Стасу за то, что он привнес в ее жизнь важные и зрелые мысли.
