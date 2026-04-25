Денежная мигрень: люди средних лет рискуют остаться без наследства

Daily Mail: люди средних лет рискуют остаться без наследства

Поколение X рискует столкнуться с серьезными административными и финансовыми проблемами при получении наследства от своих родителей. Об этом сообщило Daily Mail на основании исследования финансового приложения Prosper.

Людей возрастной группы от 46 до 62 лет часто называют «поколением сэндвича» из-за необходимости одновременно поддерживать и детей, и престарелых родственников. Согласно результатам опроса 1100 представителей этого поколения могут не дождаться обещанного благополучия.

Главным препятствием становится хаос в ведении домашних финансов у их пожилых родителей. Почти половина из них полагается на так называемого «единоличного контролера» — ситуацию, при которой всеми активами, счетами и паролями распоряжается только один из супругов.

Такое положение дел создает «финансовую черную дыру» для вдовца или вдовы, а затем и для детей, которые не могут оперативно вмешаться в управление делами из-за отсутствия доверенностей и доступа к счетам.

«Мы знаем, что этот период должен стать одним из крупнейших этапов передачи богатства между поколениями, но семьи не подготовлены к тому, чтобы это прошло должным образом. Поколение X сталкивается с целым рядом „денежных мигреней“», — отмечают эксперты.

Ситуация усугубляется тем, что большинство пожилых людей пренебрегают услугами профессиональных финансовых и юридических консультантов, что лишает их возможности оптимизировать доходы и грамотно распределить имущество.

Отсутствие заранее составленного завещания и внятной финансовой стратегии может привести к тому, что значительную часть наследства могут поглотить долги, судебные издержки и бюрократические проволочки.

В результате наследникам вместо обещанного благополучия достается лишь сложная работа по разбору бумаг, оформлению документов и спорам с другими претендентами на имущество.

Эксперты подчеркивают, что без предварительной подготовки «великая передача богатства» обернется для многих лишь бесконечной бумажной волокитой и разочарованиями.

Специалисты советуют уже сейчас обсуждать с родителями их финансовые планы, оформлять доверенности и составлять завещания, чтобы избежать проблем в будущем.

