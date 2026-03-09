Особняк певицы Рианны расстреляли из винтовки

Александра Якимчук
Артистка в момент происшествия была дома.

По дому Рианны стреляли

Фото: legion-media/X17online.com

Женщина стреляла из винтовки по дому американской певицы Рианны. Об этом сообщила телекомпания NBC.

«Полиция Лос-Анджелеса сообщает, что поп-звезда Рианна была дома, когда к ее дому подъехала женщина и открыла огонь из винтовки типа AR-15», — уточнили в СМИ.

Женщина, которую подозревают в стрельбе, была взята под стражу полицией, а оружие — изъято.

Никто в результате происшествия не пострадал. У дома были зафиксированы незначительные повреждения. Есть пулевые отверстия в воротах, в самом задании нашли четыре пули и осколки.

Артистка во время инцидента была дома. А вот о том, находился ли в этот момент на территории особняка ее муж — рэпер A$AP Rocky — и трое детей певицы, неизвестно.

Мотив преступления также пока не разглашался.

Рианна живет в престижном районе Беверли-Крест, в 32 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что A$AP Rocky на отношения с Рианной подтолкнула мать. Она всегда была уверена, что артисты созданы друг для друга. Однако сами знаменитости длительное время просто дружили.

