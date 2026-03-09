Опасное сочетание: почему нельзя запивать лекарства соком или чаем

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

Перед приемом препаратов необходимо читать рекомендации по применению.

Можно ли запивать лекарства соком или молоком

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МарМилованова: газировка или сок снижают эффективность

Привычка запивать лекарства газировкой и другими напитками может уменьшить их эффективность. Об этом рассказала руководитель одного из департаментов фармацевтической компании Валентина Милованова в беседе с Life.ru.

Она подчеркнула, что соки любых видов могут вступать в неожиданные реакции с лекарствами, что способно вызвать аллергию и другие побочные действия. Кроме того, по словам Миловановой, запивать таблетки газированной или минеральной водой тоже не стоит — это можно негативно сказаться на работе пищеварительной системы, что влияет на скорость и качество усвоения препарата.

Говоря о молоке, эксперт отметила, что этот продукт совместим только с ограниченным кругом лекарств, например, с жирорастворимыми витаминами. Его нельзя употреблять с антибиотиками тетрациклинового ряда, антацидами и лекарствами в оболочке. Кофеин в кофе и танины в чае также могут ухудшить эффективность медикаментов.

Милованова порекомендовала запивать все лекарства обычной питьевой водой, которая не вступает в химические реакции и способствует нормальному усвоению вещества.

«В любом случае перед приемом лекарств важно внимательно читать инструкцию, где указаны рекомендации по их применению: с какой жидкостью препарат можно принимать, а с какой — нет. При сомнениях лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал про неочевидные причины дефицита витаминов весной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан за «сотрудничество с врагом»
10:21
Нефтяная компания Бахрейна заявила о форс‑мажоре после взрывов на НПЗ
10:04
Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном
9:52
Опасное сочетание: почему нельзя запивать лекарства соком или чаем
9:30
Турция отправит истребители F-16 на Северный Кипр
9:06
Минздрав разработал цветовую схему для формы медицинских работников

Сейчас читают

Су-34 поразил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить