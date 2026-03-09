Вслед за нефтью: цены на газ в Европе выросли на 30%

Bloomberg: из-за конфликта на Ближнем Востоке на 30% выросли цены на газ в ЕС

Цены на природный газ в Европе возросли на 30%. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным СМИ, из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе, вслед за ценами на нефть, возросли. Стоимость «голубого топлива» увеличилась на 30%.

В целом газовый рынок Старого Света находится в уязвимом положении, так как эту зиму страны Евросоюза завершают с опустевшими хранилищами. По оценкам экспертов, перебои в поставках продлятся около трех месяцев.

Нефть также дорожает. Уже известно, что цена на майские поставки «черного золота» на лондонской бирже ICE превысила 102 доллара за баррель. Таких цифр это топливо достигло впервые с августа 2022 года. Одна из причин — конфликт, который разгорелся на Ближнем Востоке.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил европейских политиков с миньонами из мультфильма «Гадкий Я». Он опубликовал ролик, где эти желтые существа о чем-то умаляют. Также, по мнению Дмитриева, европейские лидеры будут умолять о российских нефти, газе и удобрениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.