Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Гимн РФ впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии. Наша спортсменка Варвара Ворончихина взяла золотую медаль в супергигантском слаломе (или супергиганте. — Прим. ред.)

Российская лыжница не смогла сдержать эмоции во время награждения и заплакала, напевая строчки Гимна России.

Ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпиаде-2026. Спортсменка уступила 2,47 секунды шведке Эббе Аарше. Второй пришла француженка Орели Ришар, опередившая россиянку всего на 1,71 секунды.

Паралимпиада-2026

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо продлятся до 15 марта. На церемонии открытия Россию представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Атлеты из России вышли под своим национальным флагом впервые с 2014 года. Всего на Паралимпийских играх нашу страну представят шесть спортсменов.

