Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Варвара Ворончихина не смогла сдержать эмоций и заплакала, напевая знакомые слова.

Как прошло награждение Ворончихиной на Паралимпиаде

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гимн РФ впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии. Наша спортсменка Варвара Ворончихина взяла золотую медаль в супергигантском слаломе (или супергиганте. — Прим. ред.)

Российская лыжница не смогла сдержать эмоции во время награждения и заплакала, напевая строчки Гимна России.

Ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпиаде-2026. Спортсменка уступила 2,47 секунды шведке Эббе Аарше. Второй пришла француженка Орели Ришар, опередившая россиянку всего на 1,71 секунды.

Паралимпиада-2026

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо продлятся до 15 марта. На церемонии открытия Россию представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Атлеты из России вышли под своим национальным флагом впервые с 2014 года. Всего на Паралимпийских играх нашу страну представят шесть спортсменов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
16:52
Иран ударил по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке
16:48
Улыбка без мифов: что нужно знать о профессиональном отбеливании зубов
16:32
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
16:04
Рассадник бактерий: чем опасны лейки и шланги для душа
15:41
Московская верфь позволила сократить время обслуживания речного транспорта столицы

Сейчас читают

«Совершенно нездоровые отношения»: Прилучный — о причинах развода с Агатой Муцениеце
«Выгорело дотла»: последствия обстрела ВСУ района в Донецке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить