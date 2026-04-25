Двое детей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Двое детей пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
Четыре мирных жителя, включая двоих детей, пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ продолжают атаки на наш регион. Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — отметил глава области.
Боевики при помощи дронов атаковали легковой автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа. У одного из пострадавших — осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго — спины.
«У 13-летнего мальчика — рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика — осколочные ранения плеча и спины», — дополнил Гладков.
Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную больницу, им была оказана экстренная помощь.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с момента начала СВО, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. При этом удары боевики наносят не только с помощью беспилотников, но и ракет.
- 25 апр
- Более 40 беспилотников сбили силы ПВО над регионами России за шесть часов
- 25 апр
- Российские военные сбили восемь дронов ВСУ над морем в Севастополе
- 25 апр
- Рядом с атакованным БПЛА домом в Екатеринбурге развернули оперштаб
- 25 апр
- Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
- 25 апр
- В Екатеринбурге в результате атаки дрона поврежден жилой дом
- 24 апр
- Мирошник заявил о стремлении Киева к эскалации атак на россиян
- 24 апр
- В Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ
- 23 апр
- Частный дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область
- 23 апр
- Соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Самару взяла на контроль прокуратура
- 23 апр
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 154 украинских беспилотника
Читайте также
