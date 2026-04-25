«Я стал ей»: новый роман Мураками будет впервые написан от лица женщины

Светлана Стофорандова
Писателя часто обвиняют в поверхностном изображении женского пола.

Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини

Японский писатель Харуки Мураками готовится выпустить новый роман «История Кахо», главной героиней которого станет женщина. Об этом сообщает The Guardian.

Книга расскажет историю 26-летней детской писательницы по имени Кахо. Мураками описал ее как «очень обычную девушку, не слишком красивую, не слишком умную», вокруг которой «происходит очень много странных вещей».

Автор признался, что писать от лица женщины было для него непривычным опытом.

«Я стал ей», — добавил Мураками.

Долгое время японского писателя критиковали за изображение женских персонажей, которые часто казались излишне сексуализированными или поверхностными. Однако теперь 77-летний автор предлагает читателю взгляд на мир глазами своей героини.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России введут обязательную маркировку для книг Харуки Мураками. Под ограничения попадают современные переводы произведений, изданные после 1 августа 1990 года.

