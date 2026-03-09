Петр Гуменник во второй раз подряд стал победителем финала Гран-при России

|
Светлана Стофорандова
Он захватил лидерство еще после короткой программы и закрепил успех в произвольной.

Кто победил в финале Гран-при России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Фигурист Петр Гуменник победил в финале Гран-при России. Соревнования проходили в Челябинске. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Гуменник захватил лидерство еще после короткой программы и закрепил успех в произвольной. По сумме двух выступлений спортсмен набрал 303,16 балла. Для Петра этот титул стал вторым подряд и уже третьим в профессиональной карьере.

Второе место в финале Гран-при занял Евгений Семененко с результатом 286,97 балла, а третье – Николай Угожаев, который получил 286,47 балла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петр Гуменник признался, что на Олимпийских играх в Милане его главным разочарованием стал каскад в короткой программе. Спортсмен сожалел, что исполнил связку прыжков «4-2» вместо планируемой «4-3», что лишило его важных баллов. Спортсмен уверен, что этот опыт поможет ему как на обычных соревнованиях, так и на крупных турнирах. 

