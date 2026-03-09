Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост лидера Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Белоруссия настроена на сотрудничество с Ираном. Кроме того, Лукашенко пожелал новому лидеру здоровья и мудрости, а народу исламской республики — мира и единства.

Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, которого убили в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Жертвами того удара также стали его супруга, дочь, зять, невестка и годовалая внучка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру страны. Военнослужащие выразили готовность следовать всем указаниям Моджтабы Хаменеи.

