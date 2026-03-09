Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост лидера Ирана

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Он отметил, что Белоруссия готова к сотрудничеству с исламской республикой.

Что пожелал Лукашенко новому лидеру Ирана

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Белоруссия настроена на сотрудничество с Ираном. Кроме того, Лукашенко пожелал новому лидеру здоровья и мудрости, а народу исламской республики — мира и единства.

Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, которого убили в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Жертвами того удара также стали его супруга, дочь, зять, невестка и годовалая внучка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру страны. Военнослужащие выразили готовность следовать всем указаниям Моджтабы Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:12
Умерла звезда фильма «Охотники за привидениями» Дженнифер Раньон
23:08
Путин и Трамп провели первый за три месяца телефонный разговор
22:57
Суд отказался объединять приговоры Саркози, ему грозят еще полгода тюрьмы
22:35
На паузе: план Трампа по Газе приостановлен из-за войны в Иране
22:17
«Невоспитанный хам»: Погребняк требует «отменить» Мбаппе за стычку с Самойловой
22:02
Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост лидера Ирана

Сейчас читают

Потеряли время? Почему рак у Лерчек обнаружили только после родов
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить