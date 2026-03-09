КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана

КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи

Корпус стражей исламской революции (КСИР) присягнул на верность новому верховному лидеру страны Моджтабу Хаменеи, сыну убитого аятоллы Али Хаменеи. Военнослужащие выразили готовность следовать всем его указаниям. Об этом сообщают журналисты иранской гостелерадиокомпании IRIB.

«КСИР Ирана, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов, готов всецело присягнуть на верность Моджтабу Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции», — сказано в заявлении КСИР.

Накануне Моджтаба Хаменеи был избран членами Совета экспертов третьим верховным лидером исламской республики. Свою поддержку ему выразило ливанское движение «Хезболла». Представители формирования поздравили наследника аятоллы с избранием, выразили уважение и верность.

Али Хаменеи был верховным лидером Ирана с 1989 по 2026 годы. Он был убит в первый день военной операции США и Израиля против исламской республики «Эпическая ярость». По данным иранского информагентства Fars, он погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране. Жертвами также стали супруга аятоллы, его дочь, зять, невестка и годовалая внучка.

Хаменеи решено было похоронить в его родном городе Мешхеде. В Тегеране 4 марта должна была состояться церемония прощания, но из-за беспрецедентного числа желающих прийти власти решили отложить церемонию. В стране объявили 40-дневный общенациональный траур, гражданам предоставили семь выходных дней. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство аятоллы страшным преступлением и пообещал отомстить.

Помимо аятоллы в первый день американо-израильской операции погибли главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Израиль заявил о ликвидации 40 иранских командиров.

